Суд поддержал решение Управления о признании жалобы ООО «Энергетика» о нарушении Закона о закупках необоснованной
Ранее в Управление поступила жалоба ООО «Энергетика» на действия (бездействие) ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «АСТ ГОЗ» запроса котировок на право заключения договора на поставку большегрузных колесных опор.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Энергетика» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-187434/24).
Федеральный закон Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».