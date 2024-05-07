Суд поддержал решение Управления о признании жалобы ООО «Группа компаний «Строй город» о нарушении Закона о контрактной системе необоснованной﻿

Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Управления о признании жалобы ООО «Группа компаний «Строй город» о нарушении Закона о контрактной системе необоснованной

Ранее в Управление поступила жалоба ООО «Группа компаний «Строй город» на действия (бездействие) Администрации Волоколамского г.о. Московской области, Муниципального казенного учреждения «Центр муниципального заказа» Волоколамского г.о. при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «РТС-тендер» электронного аукциона на выполнение работ по устройству детских игровых площадок и пешеходных дорожек к площадкам на дворовых территориях Волоколамского городского округа.

По результатам рассмотрения Управление признало жалобу необоснованной.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Группа компаний «Строй город» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-173797/2023).

Справочно:

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».