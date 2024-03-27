Суд поддержал решение Управления об отсутствии нарушения в действиях АО «Новая столица» Закона о защите конкуренции

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России об отсутствии нарушения в действиях АО «Новая столица» Закона о защите конкуренции

Ранее в Управление поступило обращение ООО «Мясокомбинат ЭКО» о признаках нарушения Закона о защите конкуренции в действиях АО «Новая столица».

По результатам рассмотрения обращения Управлением было возбуждено дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.

По итогам рассмотрения дела Управлением вынесено решение об отсутствии нарушения в действиях АО «Новая столица» Закона о защите конкуренции.

ООО «Мясокомбинат ЭКО» не согласилось с решением и обратились в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Мясокомбинат ЭКО» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-10086/2024).