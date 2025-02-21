Суд поддерживает решение и предписание Управления о признании АО «Карболит» нарушившим Закон о закупках﻿

Ранее в Управление поступила жалоба ООО СТК «Дортранс» на действия АО «Карболит» (Заказчик) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения АО «Агентство по государственному заказу республики Татарстан» (Оператор электронной площадки) конкурентного отбора на выполнение комплекса работ по демонтажу находящихся в непригодном для их дальнейшей эксплуатации двух объектов недвижимости с вырубкой древесных и кустарниковых насаждений и последующей планировкой территории.