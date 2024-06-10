Суд поддерживает решение и предписание Управления о признании АО «Мособлгаз» нарушившим Закон о закупках
Ранее в Управление поступила жалоба ООО «АБПО-ПРОЕКТ» на действия АО «Мособлгаз» (Заказчик) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «РТС-Тендер» (Оператор электронной площадки) конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на выполнение проектно-изыскательских работ для выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения городского округа Электрогорск Московской области.
По результатам рассмотрения Управление признало жалобу ООО «АБПО-ПРОЕКТ» обоснованной и выдало Заказчику и Оператору электронной площадки обязательное для исполнения предписание.
Заказчик не согласился с решением и предписанием Управления и обратился в суд.
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал АО «Мособлгаз» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-234457/2023).
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».