Суд поддерживает решение и предписание Управления о признании ПАО «КМЗ» нарушившим Закон о закупках

Ранее в Управление поступила жалоба ООО «Новигадо» на действия ПАО «КМЗ» (Заказчик) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «АСТ ГОЗ» (Оператор электронной площадки) закрытого запроса котировок на поставку лакокрасочных материалов.

Заказчик не согласился с решением и предписанием Управления и обратился в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ПАО «КМЗ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-214656/24).