Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении АО «Информакустика» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФКУ ЦБИТ МЧС России о внесении сведений в отношении АО «Информакустика» в РНП по факту уклонения Общества от заключения контракта на поставку программно-аппаратных комплексов средств криптографической защиты информации ViPNet.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал АО «Информакустика» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-221540/2023).