Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Астра» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз» о внесении сведений в отношении ООО «Астра» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения договора на выполнение строительно-монтажных работ по зданиям № 47/А, № 47/5, № 33-55 по объекту «Реконструкция промышленного производства нитроэфиров и изготовления пороховой массы».