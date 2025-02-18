Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Астра» в реестр недобросовестных поставщиков
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз» о внесении сведений в отношении ООО «Астра» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения договора на выполнение строительно-монтажных работ по зданиям № 47/А, № 47/5, № 33-55 по объекту «Реконструкция промышленного производства нитроэфиров и изготовления пороховой массы».
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Астра» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-265544/24).
Федеральный закон Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». *РНП – реестр недобросовестных поставщиков.