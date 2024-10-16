Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «БЭТ» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 21 Федерального медико-биологического агентства» о внесении сведений в отношении ООО «БЭТ» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «БЭТ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-153544/24).