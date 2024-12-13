Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «ДСК АР Строй» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МБУ Ленинского г.о. Московской области «Дорсервис» о внесении сведений в отношении ООО «ДСК АР Строй» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Ленинский.