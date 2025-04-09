Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «ДСК» в реестр недобросовестных поставщиков
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МКУ «ЖКХ и Благоустройство» Дмитровского городского округа Московской области о внесении сведений в отношении ООО «ДСК» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на благоустройство набережной пруда на территории города Дмитров.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ДСК» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-309064/2024).
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». *РНП – реестр недобросовестных поставщиков.