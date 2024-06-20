Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Фаворит» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Администрации г.о. Серпухов Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Фаворит» в РНП по факту уклонения Общества от заключения контракта на оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» на детских площадках г.о. Серпухов.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Фаворит» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-58843/2024).