Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Глобал импорт-экспорт групп» в реестр

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МБУ «Содержание и благоустройство» Раменского г.о. Московской области (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «Глобал импорт-экспорт групп» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на оказание услуг по содержанию дворовых и общественных территорий.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Глобал импорт-экспорт групп» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-113143/2024).