Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО ГУК «Армата» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МБУ г.о. Лосино-Петровский «Хозяйственно-транспортное управление» (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО ГУК «Армата» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на обслуживание фонтанов на территории г.о. Лосино-Петровский.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО ГУК «Армата» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-227314/2023).