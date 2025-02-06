Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Лидерсмеси» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФГБУН Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук о внесении сведений в отношении ООО «Лидерсмеси» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение ремонтно-строительных работ и электромонтажных работ в помещениях.