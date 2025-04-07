Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Мост» в реестр недобросовестных поставщиков
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение АО «Научно-производственное предприятие «Исток» имени А.И. Шокина» (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «Мост» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора на выполнение комплекса ремонтных работ установки деонизации воды.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Мост» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-93425/2024).
Федеральный закон Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». *РНП – реестр недобросовестных поставщиков.