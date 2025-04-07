Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Мост» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение АО «Научно-производственное предприятие «Исток» имени А.И. Шокина» (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «Мост» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора на выполнение комплекса ремонтных работ установки деонизации воды.