Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Мост» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение АО «Научно-производственное предприятие «Исток» имени А.И. Шокина» о внесении сведений в отношении ООО «Мост» в РНП по факту неисполнения договора на выполнение комплекса ремонтных работ установки деонизации воды.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Мост» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-93425/2024).