Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Ньютонс» в реестр недобросовестных поставщиков
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФГБУ «Московская областная лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» о внесении сведений в отношении ООО «Ньютонс» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку микроскопа стереоскопического в комплекте.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Ньютонс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-271029/24).
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». *РНП — реестр недобросовестных поставщиков.