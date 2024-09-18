Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Поток» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФБУ Реабилитационный и учебный Центр Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации о внесении сведений в отношении ООО «Поток» в РНП по факту уклонения Участника от заключения контракта на оказание автотранспортных услуг в 2024 году

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Поток» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-30177/2024).