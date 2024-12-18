Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Прогресс» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Московской области» о внесении сведений в отношении ООО «Прогресс» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку в 2023 году дизельного топлива.