Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Прогресс» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФКУ «ЦХиСО ГУ МДВ России (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «Прогресс» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на поставку в 2023 году дизельного топлива.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Прогресс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-306294/2023).