Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Спецтехнологии» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Центральной таможни (Кинологический центр ФТС России) о внесении сведений в отношении ООО «Спецтехнологии» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на разработку проектной документации на выполнение работ по строительству закрытого стрелкового комплекса на территории Заказчика

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Спецтехнологии» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-301386/2023).