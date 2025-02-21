Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «ССТ-Проект» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МБОУ г.о. Клин «Клинское городское хозяйство» о внесении сведений в отношении ООО «ССТ-Проект» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по разработке архитектурно-планировочной концепции, инженерным изысканиям и проектно-сметной документации на благоустройство территории.