Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Стройпроф» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Научно-исследовательского клинического института детства министерства здравоохранения Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Стройпроф» в РНП по факту уклонения Общества от заключения контракта на поставки комплекса «Соляная пещера» с галогенератором.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Стройпроф» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-92655/24).