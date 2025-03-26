Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Стройпрофиконсалт» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение АО «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина» о внесении сведений в отношении ООО «Стройпрофиконсалт» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения договора на выполнение работ по созданию системы мониторинга промышленного оборудования.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Стройпрофиконсалт» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-152269/24).