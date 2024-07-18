Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Стройсервис-А» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Администрации муниципального образования «Городской округ Черноголовка» (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «Стройсервис-А» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на выполнение работ по благоустройству прилегающей территории общежития.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Стройсервис-А» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-46339/2024).