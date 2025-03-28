Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Транстехсервис» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение АО «Транснефть – Диаскан» о внесении сведений в отношении ООО «Транстехсервис» по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на поставку датчика «ADZ».

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Транстехсервис» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-292255/24)