Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «УК Регион» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МКУ «Территориальное управление «Федоскино» (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «УК Регион» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта от выполнения работ по зимнему содержанию территорий общего пользования, подведомственных Заказчику.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «УК Регион» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-67459/2024).