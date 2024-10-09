Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Зимер» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Администрации г.о. Истра Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Зимер» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку быстровозводимого пневмокаркасного сооружения на базе пневмокаркасного модуля.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Зимер» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-9525/2024).