Суд поддерживает решение об отказе во включении сведений в отношении ООО ЧОО «Витязь-Восток» в реестр
Ранее в Московское областное УФАС России поступили сведения от ГБСУСО МО «Пансионат «Ногинский» (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО ЧОО «Витязь-Восток» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание охранных услуг.
По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества соответствующими закону, сведения в отношении Общества не подлежащими включению в РНП.
Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ГБСУСО МО «Пансионат «Ногинский» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-89346/24).
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». *РНП – реестр недобросовестных поставщиков.