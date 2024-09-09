Суд поддерживает решение об отказе во включении сведений в отношении ООО ЧОО «Витязь-Восток» в реестр

Ранее в Московское областное УФАС России поступили сведения от ГБСУСО МО «Пансионат «Ногинский» (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО ЧОО «Витязь-Восток» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание охранных услуг.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества соответствующими закону, сведения в отношении Общества не подлежащими включению в РНП.

Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ГБСУСО МО «Пансионат «Ногинский» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-89346/24).