Суд поддерживает решение об отказе во включении сведений в отношении ООО «ОКО» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГКУ МО «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий» (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «ОКО» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по абонентскому техническому обслуживанию и поддержанию в исправном состоянии средств вычислительной и организационной техники центральных исполнительных органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества соответствующими закону, сведения в отношении Общества не подлежащими включению в РНП.

Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ГКУ МО «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-182433/2023).