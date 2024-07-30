Суд поддерживает решение Управления о признании МКУ «Центр закупок» Раменского г.о. Московской области

Ранее в Московское областное УФАС России поступила жалоба ООО «ЗападЭнергоСетьСтрой» на действия (бездействие) МКУ «Центр закупок» Раменского г.о. Московской области (Заказчик) при проведении закупок.

По результатам рассмотрения Управление признало жалобу ООО «ЗападЭнергоСетьСтрой» обоснованной.

Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал МКУ «Центр закупок» Раменского г.о. Московской области в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-236875/23).