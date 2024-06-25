Суд поддерживает решение Управления о признании ПАО «КМЗ» нарушившим Закон о закупках
Ранее в Управление поступила жалоба ООО «МСК Актив» на действия ПАО «КМЗ» (Заказчик) при проведении ООО «АСТ ГОЗ» (Оператор электронной площадки) закрытого запроса котировок в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства Заказчика.
По результатам рассмотрения Управление признало жалобу ООО «МСК Актив» обоснованной и выдало Заказчику и Оператору электронной площадки обязательное для исполнения предписание.
Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.
Арбитражный суд Московского округа отказал ПАО «КМЗ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-167331/23).
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».