Суд поддерживает решение Управления о признании жалобы ООО «Группа компаний «Строй город» о нарушении

Ранее в Управление поступила жалоба ООО «Группа компаний «Строй город» на действия (бездействие) Администрации Рузского г.о. Московской области, Муниципального казенного учреждения «Центр закупок Рузского городского округа» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «РТС-тендер» электронного аукциона на выполнение работ по модернизации детских игровых площадок.

По результатам рассмотрения Управление признало жалобу необоснованной.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Группа компаний «Строй город» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-206727/23).