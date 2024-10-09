Суд поддерживает решение Управления о признании жалобы ООО «Софстрой» о нарушении Закона о контрактной системе

Ранее в Управление поступила жалоба ООО «Софстрой» на действия (бездействие) Муниципального казенного учреждения «Егорьевская служба единого заказчика» и Муниципального казенного учреждения «Егорьевский центр закупок» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «РТС-тендер» открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Егорьевск.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Софстрой» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-125237/24).