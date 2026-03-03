Суд подтвердил законность действий администрации по ВРИ земельного участка с парковкой в Серпухове

В 2009 году участок с видом разрешенного использования «для временных торговых мест на период реконструкции рынка» передали в аренду ЗАО «Торговые ряды». Однако компания изменила ВРИ на «объекты торговли», чтобы построить многоуровневую парковку.

В ходе муниципальной проверки выяснилось, что ВРИ изменили на основании документов, подлинность которых вызывает сомнения. В результате было возбуждено уголовное дело.

Муниципальная администрация привела ВРИ в соответствие с первоначальным назначением, однако компания обжаловала это решение в Министерстве имущественных отношений Подмосковья. После получения отказа от министерства компания обратилась в Арбитражный суд Подмосковья.

Суд установил, что с 2023 года ЗАО не является арендатором участка и потому в целом не может иметь правового интереса к спору. В результате действия администрации были признаны обоснованными.

Также суд отметил, что по генплану участок расположен в границах улиц и дорог местного значения. Таким образом, на нем нельзя размещать капитальные объекты. Построенный объект частично выходит на проезжую часть и представляет потенциальную угрозу безопасности движения. В связи с этим администрация примет меры по обеспечению безопасности, в том числе рассмотрит вопрос о сносе сооружения.