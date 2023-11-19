Суд посчитал наличие кота смягчающим обстоятельством впервые в России

Кемеровский суд назначил условный срок мужчине, обвиняемому в хранении оружия, причинении вреда здоровью и хулиганстве, посчитав наличие у него кота смягчающим обстоятельством. Об этом сообщается в одной из соцсетей.

Уточняется, что подобный инцидент стал первым и единственным в судебной практике нашей страны.

Отмечается, что обвиняемый был привлечен к ответственности за разбой и наличие запрещенных веществ в автомобиле.

Добавляется, что смягчающими обстоятельствами, помимо кота, стали также возраст, состояние здоровья и семья.