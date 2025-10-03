Суд потребовал от врачей писать печатными буквами

Индийские судьи обязали врачей использовать разборчивый почерк при выписке рецептов. Решение принято после случая, когда медицинское заключение оказалось совершенно нечитаемым. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на BBC News.

Высокий суд штатов Пенджаб и Харьяна постановил, что неразборчивые назначения угрожают безопасности пациентов. Медикам предписано писать печатными буквами до перехода на электронные рецепты в течение двух лет.

Президент Индийской медицинской ассоциации признал проблему, но объяснил ее высокой загрузкой врачей. По его словам, специалисты, принимающие до 70 пациентов в день, физически не могут аккуратно заполнять документы.

Статистика показывает серьезность проблемы — известны случаи летальных исходов из-за ошибок в прочтении рецептов. Фармацевты подтверждают, что регулярно сталкиваются с назначениями, которые невозможно расшифровать.

Ранее депутаты потребовали от Минздрава запретить врачам выписывать рецепты от руки.