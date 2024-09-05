Суд прекратил дело по иску ФНС к блогеру Гасанову на 112 млн рублей

Налоговая служба отозвала иск о взыскании имущества популярного блогера. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Московский арбитражный суд принял решение прекратить производство по иску Федеральной налоговой службы (ФНС) о взыскании имущества известного блогера Гусейна Гасанова. Речь шла о двух автомобилях и квартире в Москве, общая стоимость которых достигала 112 миллионов рублей.

Производство по делу было прекращено в связи с погашением задолженности по налогам со стороны блогера. ФНС первоначально требовала взыскать в пользу государства автомобили марок Chevrolet и Rolls-Royce стоимостью 7 и 35 миллионов рублей соответственно, а также квартиру на Красногвардейском проезде в Москве стоимостью в 70 миллионов рублей.

В июле 2024 года глава «Лиги безопасного интернета» заявила о том, что несколько компаний, связанных с Гасановым, были закрыты после ее обращение в МВД. По словам Екатерины Мизулиной, это произошло из-за его долгов перед государством.

Гусейн Гасанов является популярным блогером и автором курса «Мышление миллионеров». На его страницу в одной из популярных соцсетей подписаны более 30 миллионов человек. Ранее стало известно о том, что он погасил многомиллионную задолженность перед ФНС.