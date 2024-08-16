Блогер Гасанов погасил задолженность перед ФНС

Отмечается, что долг блогера перед ФНС составлял 300 миллионов рублей.

В июне стало известно, что налоговая инспекция в Москве подала иск в суд против Гасанова за неуплату налогов. В связи с этим счета компании блогера, занимающейся ресторанным бизнесом и доставкой еды, были заблокированы.

Гасанову 30 лет. Он неоднократно попадал в различные скандалы, в том числе связанные с ездой на автомобиле. Так, в 2021 году блогеру назначали штраф в виде 30 тысяч рублей, а также лишили прав на полтора года за лихачество на дорогах. В Москве Гасанова остановили сотрудники ДПС на его Lamborgini и попросили предоставить документы. Отмечалось, что он, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование Гасанов отказался.

Ранее сообщалось, что суд в Москве решил продлить арест блогеру и «королеве марафонов» Елене Блиновской еще на полгода.