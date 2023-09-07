Суд приговорил бывшего президента Гватемалы к тюремному сроку за коррупцию

Суд приговорил бывшего президента Гватемалы Отто Переса Молину к восьми годам тюрьмы по еще одному коррупционному делу.

Наказание сложилось из двух лет за мошенничество, двух с половиной лет за взятку и трех с половиной лет за отмывание денег.

Молина руководил страной в 2012-15 гг.

Судебные преследования Молины начались, когда он еще возглавлял страну. Прокуратура Гватемалы выявила коррупционные схемы в деятельности таможни. Парламент снял с Молины судебный иммунитет, после чего бывший глава государства был заключен под стражу.

В декабре 2022 года по этому делу Молина получил 16-летний тюремный срок.