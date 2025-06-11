Суд приговорил Токарева и Иванова к восьми годам колонии

В Басманном суде Москвы вынесли приговор экс-заместителю министра транспорта Владимиру Токареву, признав его виновным в растрате. Как сообщил ТАСС, суд назначил Токареву восемь лет лишения свободы.

Александр Иванов, бывший руководитель и владелец ООО «Группа компаний „Главстройинвест“», также получил восемь лет колонии общего режима. После оглашения приговора Иванов был взят под стражу прямо в зале суда.

Токарева задержали в 2022 году и обвинили в причастности к хищению денег «Спецтрансстроя», где он в течение двух лет занимал должность первого заместителя генерального директора организации.

Изначально и Токареву, и Иванову предъявили обвинения в финансовых махинациях, но позднее им вменили растрату. Ущерб составил 723 млн руб.

Ранее сообщалось, что сооснователю «Смысловых галлюцинаций» грозит четыре года за причинение тяжкого вреда.