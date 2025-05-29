Суд признал законным постановление Управления о привлечении ООО «Фарм-Инновации» к административной ответственности

Общество не согласилось с постановлением и обратилось в суд.

Двадцатый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Фарм-Инновации» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России (дело № А62-3582/24).

В соответствии с частью 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, если такое соглашение приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, либо заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такое соглашение имеет своей целью либо приводит или может привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, либо участие в них влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей.