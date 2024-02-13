Суд признал законным постановление Управления о привлечении ООО «НПК «ГОЛБЕРГ» к административной ответственности﻿

ООО «НПК «ГОЛБЕРГ» надлежит выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей

Ранее Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства было принято решение о признании в действиях ООО «НПК «ГОЛБЕРГ» и ООО «Оазис» нарушения антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цены на электронном аукционе.

Управлением ООО «НПК «ГОЛБЕРГ» и ООО «Оазис» выдано обязательное для исполнения предписание.

В связи с неисполнением предписания Управление вынесло постановление о привлечении ООО «НПК «ГОЛБЕРГ» к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.

Общество не согласилось с постановлением и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «НПК «ГОЛБЕРГ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России (дело № А40-177830/2023).

Справочно:

В соответствии с частью 2.1 статьи 19.5 КоАП невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении ограничивающих конкуренцию соглашений и (или) согласованных действий и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции, или выданного при осуществлении контроля за использованием государственной или муниципальной преференции законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о совершении предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации действий – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от восемнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет;

на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.