Суд продлил арест двух подростков, убивших семиклассницу в Парголово

Юноша и его подруга пригласили школьницу на пикник в лесу у Каменки. В итоге все закончилось смертью 13-летней девочки. Об этом сообщает «Невские новости»

Стало известно, что 30 апреля произошла трагедия с участием трех несовершеннолетних. Двое из них – преступники, которые жестоко расправились со своей жертвой. Она шла на «пикник», не зная о том, что для нее уже подготовлена могила и орудие убийства.

С места преступления остались кадры, которые снимала одна из девочек, пока 16-летний парень избивал другую молотком. После произошедшего девятиклассник посчитал нужным признаться в содеянном, написав явку с повинной и предоставив показания.

Выяснилось, что Выборгский районный суд решил продлить арест обоих вплоть до начала августа.