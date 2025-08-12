Суд продлил убийце 11 студенток из Барнаула арест

Калманский районный суд Алтайского края продлил срок содержания под стражей Виталию Манишину, обвиняемому в серии убийств 11 девушек. Об этом стало известно «Ленте.ру».

Подозреваемый, которого в народе прозвали «барнаульским маньяком», пробудет в следственном изоляторе (СИЗО) как минимум до 21 ноября — именно к этой дате суд назначил продолжение рассмотрения дела, по которому уже начались прения сторон.

Манишина задержали в 2023 году, однако его преступления, по версии следствия, охватывают период с 1989 по 2000 год.

Особую жестокость вызывает метод убийств — маньяк уводил жертв с территории Алтайского государственного университета, где пять из одиннадцати погибших были несовершеннолетними абитуриентками, после чего насиловал и душил их автомобильным ремнем безопасности. На последнем заседании Манишин дал признательные показания.

