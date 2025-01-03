Глава Еврокомиссии слегла с тяжелой формой пневмонии

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула Фон дер Ляйен не будет исполнять обязанности в первые недели января, так как тяжело заболела. Об этом заявил изданию DPA представитель комиссии Стефан де Кеерсмакер.

Стефан де Кеерсмакер заявил, что у Фон дер Ляйен обнаружили сильное воспаление легких. Из-за тяжелой формы пневмонии она не сможет работать до середины января.

Как уточнил представитель организации, в связи с этим заседание Еврокомиссии в Гданьске пройдет позже. Изначально его запланировали на 3 января, теперь мероприятие пройдет 9-10 января. Если лечение политика пройдет по плану и будут улучшения, то она посетит событие запланировано.

Ранее сообщалось, что Фон дер Ляйен назвала дату старта переговоров о вступлении Украины в ЕС.