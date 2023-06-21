Суд рассмотрит продление домашнего ареста блогера Блиновской

Блогер Елена Блиновская прибыла В Пресненский суд Москвы, где будет рассматриваться продление ей домашнего ареста, сообщает SHOT.

Блиновская не стала отвечать на вопросы журналистов, в частности, оставила без внимания вопрос, как ей живется без интернета. По словам адвоката, ей якобы запрещено любое общение со СМИ.

Очевидцы отмечают, что одетая во все белое Блиновская сегодня выглядит гораздо более раскованно, чем 28 апреля, когда ей определялась мера пресечения.

Создатель «Марафона желаний» обвиняется в неуплате налогов и отмывании денег на общую сумму 918 млн руб. Во время следствия Блиновская свою вину полностью признала и выразила готовность добровольно погасить налоговую задолженность.

В мае во время Петербургского юридического форума глава СК Александр Бастрыкин заявил, что блогерша погасила лишь мизерную часть суммы – 10 млн руб.