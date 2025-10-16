Суд расторг брак женщины с мужем, сбросившим ее со скалы

Жительница Китая шесть лет боролась за свободу от брака с мужем, который пытался ее убить. Несмотря на сопротивление его родственников и абсурдные требования самого преступника, женщина наконец добилась справедливости через суд. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел во время отпуска пары в Таиланде. Мужчина намеренно сбросил беременную супругу с высокого обрыва в национальном парке. Как установило следствие, он планировал завладеть ее средствами, чтобы покрыть долги от азартных игр. Сейчас преступник отбывает 33-летнее тюремное заключение.

Юридическая битва за расторжение брака продолжалась все эти годы. Семья осужденного активно препятствовала разводу. Женщина с облегчением сообщила в соцсетях, что апелляционный суд удовлетворил ее требование. Ее пост собрал десятки миллионов просмотров.

Приговор обязывает бывшего мужа выплатить пострадавшей компенсацию в размере 500 тысяч юаней. Теперь предстоит новый процесс по разделу имущества. Особое внимание уделят доходам женщины как популярного блогера с многомиллионной аудиторией. Также она готовит отдельный иск о кражах, которые муж совершал в период их совместной жизни.

Ранее юная невеста Лепса неожиданно высказалась о следующем муже.