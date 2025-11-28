Суд смягчил наказание экс-вице-премьеру Пермского края Елене Лопаевой

Индустриальный районный суд Перми смягчил меру пресечения для бывшего вице-премьера Пермского края Елены Лопаевой, ранее осужденной за хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Вместо реального лишения свободы ей назначили наказание в виде ограничения свободы, сообщил портал Ura.ru .

Согласно новому судебному решению, Лопаева проведет 2 года и 12 дней под ограничением свободы. Это означает, что ей запрещено будет покидать дом в установленное время, посещать определенные места и изменять место жительства без уведомления контролирующего органа.

Уголовное дело в отношении экс-чиновницы было возбуждено в январе 2022 года. По данным следствия, в 2017 году Лопаева, будучи куратором соглашения между регионом и одним из благотворительных фондов, совместно с его руководителем организовала хищение 68 млн руб. злоупотребив своим служебным положением.

Елена Лопаева является частью команды нынешнего министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Она занимала пост замглавы департамента экономической политики Москвы, когда его возглавлял Решетников, а после его назначения губернатором Пермского края перешла на должность вице-премьера региона.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор бизнесмену, который не организовал вывоз мусора.